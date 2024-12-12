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Европейские министры подтвердили решение G7 выдать Украине займ в $50 млрд

Европейские министры подтвердили решение G7 выдать Украине займ в $50 млрд

Кредит Украине в размере $50 млрд (5,2 трлн руб.) согласились выделить в рамках «Большой семерки» главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, сообщается в опубликованном 12 декабря совместном заявлении.

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