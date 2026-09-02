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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, направлявшихся на Москву

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, направлявшихся на Москву

Утром 2 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы.

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