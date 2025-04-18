На автосалоне в Шанхае бренд Jetour представит внедорожники G700 и G900

. Об инциденте сообщила пресс-служба компании.Гибридный внедорожник Jietu G700 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем TGDI, работающим в паре с гибридной трансмиссией 2DHT и интеллектуальной системой полного привода XWD.
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