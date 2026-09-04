Путин призвал сохранить характер победителей для будущих поколений

Президент Владимир Путин отметил, что для будущих поколений важно сохранить характер победителей, ссылаясь на подвиги предков во время Великой Отечественной войны.
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