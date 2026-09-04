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Царьград

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Путин призвал сохранить характер победителей для будущих поколений

Путин призвал сохранить характер победителей для будущих поколений

Президент Владимир Путин отметил, что для будущих поколений важно сохранить характер победителей, ссылаясь на подвиги предков во время Великой Отечественной войны.

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