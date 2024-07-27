В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка на базе МВД, заявил РИА новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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