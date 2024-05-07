Наши наказывают казахеров за их жадность

КУАТ

Следующий абзац: "И теплилась надежда, что "спасенный" оценит это и вообще, призадумается о правильности своего курса. Но этого не случилось. Руководство страны, продав почти все стратегические ресурсы западным "партнерам", оказалось в полной зависимости и послушно исполняет волю Хозяев. Систематически разрывая уцелевшие связи с Россией." - комментарии нужны? Уже неоднократно писал, включая здесь на МТ, что почти все высокотехнологичные и наукоёмкие изделия и комплектующие к ним поступают в РФ через РК. Независимые аналитики уже дали оценку этого, что импорт Казахстаном всего этого увеличился в десятки и сотни раз. Для чего? Они же отвечают, что хватит на десятилетия вперёд для своих нужд. Куда это идёт, понятно без объяснений. И это под угрозой попасть под вторичные санкции, которые явно не нужны ни руководству, ни населению РК. Надеюсь, что оценка этой помощи будет озвучена в недалёком будущем, после окончания нынешней ситуации. Только не в подобных СМИ, они опять извратят информацию.