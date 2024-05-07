Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Наши наказывают казахеров за их жадность

Наши наказывают казахеров за их жадность

АМАРАНТ "Идите в. кизяк!" Арест Байконура стал последней каплей. Россия не желает уступать соседям. Каждому свое Вы конечно помните историю с казахской смутой.

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Комментарии
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КУАТ
Следующий абзац: &quot;И теплилась надежда, что &quot;спасенный&quot; оценит это и вообще, призадумается о правильности своего курса. Но этого не случилось. Руководство страны, продав почти все стратегические ресурсы западным &quot;партнерам&quot;, оказалось в полной зависимости и послушно исполняет волю Хозяев. Систематически разрывая уцелевшие связи с Россией.&quot; - комментарии нужны? Уже неоднократно писал, включая здесь на МТ, что почти все высокотехнологичные и наукоёмкие изделия и комплектующие к ним поступают в РФ через РК. Независимые аналитики уже дали оценку этого, что импорт Казахстаном всего этого увеличился в десятки и сотни раз. Для чего? Они же отвечают, что хватит на десятилетия вперёд для своих нужд. Куда это идёт, понятно без объяснений. И это под угрозой попасть под вторичные санкции, которые явно не нужны ни руководству, ни населению РК. Надеюсь, что оценка этой помощи будет озвучена в недалёком будущем, после окончания нынешней ситуации. Только не в подобных СМИ, они опять извратят информацию.
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
У вас с автором статьи чисто перетягивание каната. Интересно. Но я не болельщик, просто зритель
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51 мин.
КУАТ
Очередная статья, призванная нагнетать в угоду залужью.
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47 мин.

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