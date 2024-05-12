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Национальные цели развития и Основы государственной политики в области исторического просвещения

Национальные цели развития и Основы государственной политики в области исторического просвещения

Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 годаУтверждены Основы государственной политики в области исторического просвещенияПослание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

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