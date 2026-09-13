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Царьград

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Федерация гимнастики России приняла на работу Эмануэлу Маккарани

Федерация гимнастики России приняла на работу Эмануэлу Маккарани

Федерация гимнастики России назначила итальянку Эмануэлу Маккарани старшим тренером национальной сборной по художественной гимнастике.

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