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Царьград

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Зарплата от 349 980 рублей нужна россиянам для iPhone 18 Pro

Зарплата от 349 980 рублей нужна россиянам для iPhone 18 Pro

Специалисты сервиса GdeRabota.ru определили уровень заработка, позволяющий жителям страны приобрести новые модели iPhone и при этом сохранить половину месячного дохода.

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