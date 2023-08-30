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Эргин Атаман: «У «Олимпиакоса» больше не будет легкой жизни»

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман по просьбе журналистов сделал послание принципиальному сопернику «Олимпиакосу».

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