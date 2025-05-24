Дроны ВСУ начали массированную ночную атаку на Брянскую область

Брянцам напомнили, что нельзя снимать и выкладывать в сети работу систем ПВО.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над территорией региона 30 вражеских беспилотников самолетного типа.
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