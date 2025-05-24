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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Дроны ВСУ начали массированную ночную атаку на Брянскую область

Дроны ВСУ начали массированную ночную атаку на Брянскую область

Брянцам напомнили, что нельзя снимать и выкладывать в сети работу систем ПВО.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении над территорией региона 30 вражеских беспилотников самолетного типа.

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