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Квартира, дом, дача

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Деревенская сказка на 17 этаже: уникальный стиль городской квартиры

Деревенская сказка на 17 этаже: уникальный стиль городской квартиры

Многим мечта о деревенском доме на краю леса кажется недостижимой. Но эта квартира в Красноярске доказывает, что атмосферу загородной жизни можно создать даже в обычной многоэтажке.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
В ДЕРЕВНЕ НЕ БЫЛО ТАКОГО ДИЗАЙНА И ПОТОМ ЭТОБЫСТРО НАДОЕСТ СМОТРИТСЯ КАК В ХЛЕВУ! ВСЕ БЕЛОЕ И ВООБЩЕ НЕ ПРИДАЕТ КРАСИВОГО .ВИДА , ЧТО ЭТО ЗА ДИЗАЙНЕР? КОРОЧЕ МОЕ МНЕНИЕ НЕТ КРАСОТЫ! НО У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ
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13 час.
Светлана Ефименко
😅😀😂
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Все передрали из шведских и финских журналов, (это их стиль - &quot;бедненько и беленько&quot; облезло равно &quot;искусственно состарено&quot;), Все это красиво на картинкн, а пожить в таком интерьере дизайнеры не пробовали? Бред полный, квартира не для жизни, а для съемок.
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9 час.

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