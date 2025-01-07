Деревенская сказка на 17 этаже: уникальный стиль городской квартиры

Светлана Ефименко

В ДЕРЕВНЕ НЕ БЫЛО ТАКОГО ДИЗАЙНА И ПОТОМ ЭТОБЫСТРО НАДОЕСТ СМОТРИТСЯ КАК В ХЛЕВУ! ВСЕ БЕЛОЕ И ВООБЩЕ НЕ ПРИДАЕТ КРАСИВОГО .ВИДА , ЧТО ЭТО ЗА ДИЗАЙНЕР? КОРОЧЕ МОЕ МНЕНИЕ НЕТ КРАСОТЫ! НО У КАЖДОГО СВОЕ МНЕНИЕ