Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что власти Соединенные Штаты не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества, передает ТАСС.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что власти Соединенные Штаты не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества, передает ТАСС.
Свежие комментарии