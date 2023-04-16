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Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране

Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что власти Соединенные Штаты не могут допустить дефолт в стране, так как это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества, передает ТАСС.

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