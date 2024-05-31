Офтальмолог Лещенко: курение способно усугублять глазные болезни

Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала о влиянии курения на органы зрения. Так, вредная привычка никак не связана с развитием близорукости и дальнозоркости, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии