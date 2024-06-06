Восемь месяцев позора. Израиль согласился пойти на перемирие с ХАМАС

Natalija Osminina

Сохранение ХАМАС -это план сохранения американцами Нетаньяху. Что принципиально не устраивает Лондон, который для этого и провернул теракт с Раиси для того, чтобы к власти в Иране пришел более зверский президент, чем осторожный и мудрый Раиси, изо всех сил избегавший большой войны на БВ. Так что выборы нового президента будут в Иране 28 июня. И уже к началу Саммита НАТО (с 9-го по 11 июля) американцам станет ясно, кому помогать: Украине или Израилю. Им казалось, что они конфликт на БВ загасили. Но не тут то было- Лондон тут как тут)) . Так что США будут вынуждены закрыть проект Украина. Потому что за это время они хотят заставить Путина отбомбиться Цирконами по Европейским военным объектам. Это будет последним актом в поставленной американцами пьесе по деиндустриализации ЕС и Германии особенно- все предприятия со страху побегут в США. А США побегут отжимать китайские рынки в ИндоТихоокеанском регионе. Потому что заводы без рынков- это чемодан без ручки. А сразу 3 войны они не потянут. А Лондон гадит США на Украине из серии "не доставайся же ты никому". Ведь. Лондон первым, еще за 4 года до приход Байдена, делил с Трампом Украину