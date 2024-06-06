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Восемь месяцев позора. Израиль согласился пойти на перемирие с ХАМАС

Восемь месяцев позора. Израиль согласился пойти на перемирие с ХАМАС

Майор Гром Похоже, всё-таки свершилось. Израиль решил капитулировать и согласиться на ультимативное требование президента США Джозефа Байдена по Палестине.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сохранение ХАМАС -это план сохранения американцами Нетаньяху. Что принципиально не устраивает Лондон, который для этого и провернул теракт с Раиси для того, чтобы  к власти в Иране пришел более зверский президент, чем осторожный и мудрый Раиси, изо всех сил избегавший большой войны на БВ. Так что выборы нового президента будут в Иране  28 июня. И уже к началу Саммита НАТО (с 9-го по 11 июля) американцам станет ясно, кому помогать: Украине или Израилю. Им казалось, что они конфликт на БВ загасили. Но не тут то было- Лондон тут как тут)) . Так что США будут вынуждены закрыть проект Украина.  Потому что за это время  они хотят заставить Путина отбомбиться Цирконами по Европейским военным объектам.  Это будет последним актом в поставленной американцами пьесе по деиндустриализации ЕС и  Германии особенно- все предприятия со страху побегут в США. А США побегут отжимать китайские рынки в ИндоТихоокеанском регионе. Потому что заводы без рынков-  это чемодан без ручки.  А сразу 3 войны они не потянут. А Лондон гадит США на Украине из серии &quot;не доставайся же ты никому&quot;. Ведь. Лондон первым,  еще за 4 года до приход Байдена, делил с Трампом Украину
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