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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 6+ голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22

39-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й перерыв).

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