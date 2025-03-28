Ученые бьют тревогу: Земля теряет запасы воды быстрее, чем восстанавливает

Земля «высыхает» столь стремительно, что это тревожит ученых.Планета Земля теряет запасы воды быстрее, чем восстанавливает и это крайне опасно – убеждены австралийские ученые - гидрологи Донгреол Рю и Ки-Вон Сео из Университета Мельбурна.