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Ивановские новости

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Ивановская прокуратура требует отдать государству криминальную империю с 250 объектами и 6 млрд рублей

Ивановская прокуратура требует отдать государству криминальную империю с 250 объектами и 6 млрд рублей

Прокуратура требует конфисковать имущество участников объединения на сумму более 6 млрд рублей, включая компании, недвижимость и транспортные средства.

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