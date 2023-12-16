7 фильмов на Рождество для идеального семейного вечера

До сих пор думаете, что интересными и захватывающими фильмами в канун праздников могут быть только "Один дома" и "Гарри Поттер"? Представляем вашему вниманию топ-7 рождественских фильмов, которые передают дух Рождества и заряжают праздничным настроением.