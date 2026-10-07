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Царьград

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ЕС увеличит налоги: план ввести сбор для компаний с доходом в 100 млн евро

ЕС увеличит налоги: план ввести сбор для компаний с доходом в 100 млн евро

ЕС планирует усилить налог на крупные технологии, включая американские компании, с доходом более 100 млн евро в год.

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