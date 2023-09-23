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Хави о волевой победе над «Сельтой»: «Это не путь «Барсы». Привкус приятный, но не лучше, чем у 5:0»

Хави о волевой победе над «Сельтой»: «Это не путь «Барсы». Привкус приятный, но не лучше, чем у 5:0»

В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» отыгралась после 0:2 в игре с «Сельтой» и добилась победы со счетом 3:2.

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