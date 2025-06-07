11 признаков того, что ваш домашний питомец на седьмом небе от счастья рядом с вами

Все мы любим наших пушистых друзей и тешим себя надеждами, что они счастливы рядом с нами. При этом нам, как любящим хозяевам, следует понимать, что любовь питомцев выражается по-разному: одни приносят свои любимые игрушки, другие нежно покусывают, демонстрируя свое доверие, а третьи и вовсе спят вместе с нами и зевают в такт.