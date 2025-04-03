Ученые на грани создания искусственного солнца: добились рекордного нагрева, к чему ведет данное открытие Ольга БезродняяКитай продолжает делать значительные шаги в области термоядерного синтеза, и последняя новость из этой сферы потрясла ученых и исследователей по всему миру.