Ученые на грани создания искусственного солнца: добились рекордного нагрева, к чему ведет данное открытие Ольга БезродняяКитай продолжает делать значительные шаги в области термоядерного синтеза, и последняя новость из этой сферы потрясла ученых и исследователей по всему миру.
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