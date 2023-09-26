Депутат Юрчишин назвал "ошибочным шагом" США предъявление Украине списка реформ

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что предъявление Украине списка требований, которые необходимо исполнить для дальнейшего получения военной помощи, является "ошибочным шагом" США.
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