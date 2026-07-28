Антон Шипулин подвел итоги работы в Госдуме: «Первое выступление с трибуны – как первый старт на Кубке мира»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ФедералПресс. Накануне восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. Олимпийский чемпион и депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин оценил работу федерального парламента и рассказал о личных итогах последней пятилетки.
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