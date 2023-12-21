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В Тольятти не нашли подрядчика для реконструкции набережной

В Тольятти не нашли подрядчика для реконструкции набережной

Завершать вторую очередь некому.В Тольятти оказалось некому продолжать реконструкцию набережной. На завершение второго этапа власти были готовы выделить 221 млн рублей, но на электронный конкурс не подали ни одной заявки, пишет OBOZ.

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