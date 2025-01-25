На Украине заявили, что Трамп оборвал связь с Киевом

Президент США Дональд Трамп уволил всех сотрудников, занимавшихся украинскими вопросами. Как сообщает депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, это сделано с целью прекращения связей с Киевом и для будущего аудита.
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