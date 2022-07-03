kino-teatr.ru

21 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия
    Фильм чумовой, очень неординарный. Вчера youtube.com пересматривала нарезку. По поведению главный герой чем-то напоми...«Скотт Пилигрим п...
  • Nana Абраменко
    змеище так и пытается вползти в  Россию«Я была вечной ин...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Чулпан Хаматова ее надо судить за воровство средств из фонда помощи детям, неуплате налогов, разбазаривание бюджетных...Чулпан Хаматова н...

Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»

Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»

Пол Дано и Джон Туртурро, сыгравшие в новом «Бэтмене», и Михаэла Коэл, известная по сериалу «Я могу уничтожить тебя», присоединятся к актерскому составу сериальной адаптации комедийного боевика 2005 года «Мистер и миссис Смит», сообщает Variety.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх