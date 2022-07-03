Пол Дано, Джон Туртурро и Михаэла Коэл присоединятся к «Мистеру и миссис Смит»

Пол Дано и Джон Туртурро, сыгравшие в новом «Бэтмене», и Михаэла Коэл, известная по сериалу «Я могу уничтожить тебя», присоединятся к актерскому составу сериальной адаптации комедийного боевика 2005 года «Мистер и миссис Смит», сообщает Variety.