В Австралии местные власти простили долг тюленю, потому что он милый

Власти в Австралии простили тюленю долг за его "милашество", пишет News. Пятилетний тюлень по кличке Нил весом около тонны провел 34 дня в районе Кларенс, где успел повредить городское имущество и привлечь толпы желающих посмотреть на местную знаменитость.
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