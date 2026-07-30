В Австралии местные власти простили долг тюленю, потому что он милый

Власти в Австралии простили тюленю долг за его "милашество", пишет News. Пятилетний тюлень по кличке Нил весом около тонны провел 34 дня в районе Кларенс, где успел повредить городское имущество и привлечь толпы желающих посмотреть на местную знаменитость.