Проверка дружбы на прочность: что происходит, когда вы вместе проходите трассу с препятствиями

Грязь, вода, высота и десятки испытаний, которые невозможно забыть Помните, как в детстве с друзьями вы катались на тарзанке, забирались на деревья и вместе искали приключения? С годами такие моменты становятся реже, но желание переживать яркие эмоции бок о бок с близкими людьми никуда не исчезает.
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