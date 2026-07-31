Проверка дружбы на прочность: что происходит, когда вы вместе проходите трассу с препятствиями

Грязь, вода, высота и десятки испытаний, которые невозможно забыть Помните, как в детстве с друзьями вы катались на тарзанке, забирались на деревья и вместе искали приключения? С годами такие моменты становятся реже, но желание переживать яркие эмоции бок о бок с близкими людьми никуда не исчезает.