«Гладко было на бумаге»: Западу нужна не Украина, а ликвидация России

К концу нынешнего года число материалов в европейской и американской прессе о том, что киевский режим окончательно потерпел поражение и линия фронта, если не завтра, то послезавтра однозначно обрушится, стало исчисляться сотнями.
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