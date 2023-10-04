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Прокуратура заставила подрядчиков не затягивать с поставкой амбулаторий в два астраханских села

Прокуратура заставила подрядчиков не затягивать с поставкой амбулаторий в два астраханских села

Тем самым исполнив госконтракты в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ходе проверки соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение» прокуратура Приволжского района установила, что были не исполнены государственные контракты, заключенные Приволжской районной больницей с хозяйствующими субъектами на поставку врачебных амбулаторий в села Бирюковка и Растопуловка.

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