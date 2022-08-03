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Как можно проверить предоставленный документ на подлинность

Как можно проверить предоставленный документ на подлинность

Определение подлинности документа — это очень актуальная проблема. Для этого проводится специальная экспертиза, которая может сообщить не только наличие или отсутствие подлога, но и время создания (изначально), а также изменения (та самая подделка).

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