ФК «Рязань» принимает у себя на поле «Строгино»

Сегодня проходят матчи тринадцатого тура ЛЕОН Первенства России по футболу среди команд Второй лиги.Сегодня ФК «Рязань» на своей домашней арене проведет матч тринадцатого тура Леон Первенства России по футболу среди команд Второй лиги.