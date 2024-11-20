В Кольцово у пенсионерки изъяли чемодан с 14 кг «люксовых» сумок

Кольцовские таможенники остановили 65-летнюю пассажирку рейса из Шарм-эль-Шейха, у которой в чемодане обнаружили более 14 килограммов брендовых сумок и аксессуаров, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.