В Кольцово у пенсионерки изъяли чемодан с 14 кг «люксовых» сумок

Кольцовские таможенники остановили 65-летнюю пассажирку рейса из Шарм-эль-Шейха, у которой в чемодане обнаружили более 14 килограммов брендовых сумок и аксессуаров, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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