WP: противоречия в команде Трампа приводят к конфликтам и рукоприкладству

Противоречия между членами переходной команды победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа приводят к конфликтам и рукоприкладству, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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