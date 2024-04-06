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Когда ты двумя руками за демократический пусть развития

Когда ты двумя руками за демократический пусть развития

Гений про злодейства Вот зачем, скажите мне, Мария Захарова пытается напомнить о Еревану о том, что Армения является великой и древней цивилизацией, и существовала задолго до того, как тупиковый путь развития начали называть европейским? Не первая цивилизация, скажем прямо, желает приобщиться к соответствующим ценностям.

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