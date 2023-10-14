Легендарного "Щелкунчика" Григоровича поставили в Новосибирске

Известный не одному поколению зрителей легендарный балет "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского в постановке выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича впервые поставлен на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).
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