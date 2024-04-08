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Рассеянный склероз: методы лечения, которые могут защитить вас от когнитивных нарушений

Рассеянный склероз: методы лечения, которые могут защитить вас от когнитивных нарушений

Рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует организм. Еще несколько лет назад было невозможно вылечить заболевание и облегчить его симптомы, но различные методы лечения, одобренные в последние годы, привели к значительному изменению течения заболевания и качества жизни пациентов.

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