Последнее предупреждение России Германии

Россия будет расценивать любой удар крылатыми ракетами TAURUS по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины▪️Мерцу нужно уяснить это, подчеркнула официальный представитель МИД России Захарова.
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