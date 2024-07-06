Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры с Россией.
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