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Разведчик Риттер: "Азов" запретил Зеленскому соглашаться на переговоры с РФ

Разведчик Риттер: "Азов" запретил Зеленскому соглашаться на переговоры с РФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что бригада "Азов"* пригрозила Владимиру Зеленскому расправой в случае его согласия на мирные переговоры с Россией.

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