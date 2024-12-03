15 фотоприколов от ироничного и остроумного мастера фотошопа

Когда у людей нет чувства юмора, с ними трудно. И не только дружить, но даже и работать. С другой стороны, когда у человека слишком развито чувство юмора и он шутит буквально в любой ситуации, это тоже непросто.
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