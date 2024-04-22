«Надоело! Надо высказать все. Потом до 80 придется молчать», — Пугачева огорошила публику заявлением

Многие люди считают Аллу Пугачеву своенравной артисткой. После того как в эфир вышел выпуск программы «Пусть говорят» в 2019 году, посвященный 70-летию артистки, некоторые зрители убедились в своем мнении.
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