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Сентябрь в Тверской филармонии: хиты эстрады, симфонические программы и балет

Сентябрь в Тверской филармонии: хиты эстрады, симфонические программы и балет

Тверская филармония представила афишу концертов на сентябрь: от песен Ободзинского до балета и клезмер‑музыки.

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