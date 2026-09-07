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Мы опередили Россию, но во всём от неё отстали – французский экономист

Мы опередили Россию, но во всём от неё отстали – французский экономист

Франция вытеснила Россию со второго места среди мировых экспортеров оружия благодаря СВО. Об этом экономист Ксавье де Гиакомони заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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