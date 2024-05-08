Заплаканная Муцениеце высказалась после подлого поступка Прилучного

Актриса вышла на связь после нескольких часов рыданий. Агата Муцениеце Кадр YoutubeАгата Муцениеце рассказала в Сети о своих внутренних переживаниях в тот же день, когда стало известно о том, что её бывший муж Павел Прилучный подал апелляцию на решение суда по делу об алиментах.