🎰 Севастополец проиграл на ставках взятые в долг 20 млн рублей и сам пришёл в полицию 38‑летний мужчина проиграл все свои сбережения, а затем занял у пятерых знакомых более 20 млн рублей, которые также потерял.
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