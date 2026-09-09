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test mazurok

2 подписчика

🎰 Севастополец проиграл на ставках взятые в долг 20 млн рублей и сам пришёл в полицию 38‑летний мужчина проиграл все свои сбережения, а затем занял у пятерых знакомых более 20 млн рублей, которые также потерял.

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