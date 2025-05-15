Шапи сделал передачу в матче с «Сент-Луисом», выйдя на замену. У вингера «Канзаса» 1+3 в 13 играх сезона МЛС

«Сент-Луис Сити» и «Канзас-Сити» сыграли вничью 2:2 в матче регулярного чемпионата МЛС. Магомед-Шапи Сулейманов вступил в игру на замену сразу после первого тайма и на 77-й минуте отметился голевой передачей, после которой забил Деян Йовелич.