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На Западе раскритиковали деятельность НАТО

На Западе раскритиковали деятельность НАТО

НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

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