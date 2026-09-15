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Говорит Европа ⚡

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Можно ли получить инвалидность в Украине без вывода ВЛК? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Можно ли получить инвалидность в Украине без вывода ВЛК? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Почему постановление Кабмина 1338 изменило порядок оформления инвалидности? Правда ли, что теперь требуют решение ВЛК даже при наличии права на инвалидность? Какие документы входят в электронное направление на оценку повседневного функционирования? И что делать, если полный комплект документов собрать невозможно? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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